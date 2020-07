Fique em casa e confira as lives

Tamanho do texto

O final de semana chegou então encerre com as lives deste domingo (05). Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Confira a programação

Vou Pro Sereno – 14h (YouTube)

Grupo Pedindo Bis – 15h (YouTube)

Monique Pessoa – 15h (YouTube)

Harmonia do Samba – 15h (YouTube)

Banda Chama Chuva – 16h (YouTube)

Live Jogada pelos Craques – 16h (YouTube)

Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo) – 16h (YouTube)

Victor e Louro Santos – 16h (YouTube)

Fernando e Sorocaba – 16h30 (YouTube)

Paula Fernandes – 17h (YouTube)

Matogrosso e Mathias – 17h (YouTube)

Psirico – 17h30 (YouTube)

Detonautas – 18h30 (YouTube)

Sapopemba – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)