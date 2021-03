Festival virtual com programação infantil começa nesta sexta

Foto Prosa e Segredo Evento é totalmente online

Começa nesta sexta-feira (26) e segue até domingo a “Mostra Curumim – Pra Ver e Brincar”, um festival infantil realizado de maneira totalmente virtual, com transmissão pelas redes sociais. Por conta da pandemia da Covid-19, muitas crianças estão sem aulas presenciais e sem acesso a programações infantis, e foi pensando nisso que a arte-educadora e produtora cultural Julia Basso idealizou o evento.



Além dos espetáculos, a programação da Mostra Curumim, financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, inclui oficinas de confecção de brinquedos artesanais, de desenhos e de contação de histórias, segundo a assessoria. As oficinas serão realizadas de sexta a domingo, sempre na parte da manhã, com vagas limitadas.



Programação

Nesta sexta (26), às 16h30 será exibido o espetáculo “A Raposa e a Pequena Princesa”, e às 17h o grupo Batucando Histórias apresenta “Chapeuzinho Amarelo”. No sábado, dia 27, às 16h30 será transmitido o espetáculo de bonecos “Vó Guilé já dizia, Zé Jacaré contava, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, da Cia Oficina de Bonecos Tareco-Treco, e às 17h será apresentada a história regional “Prosa e Segredo”. No domingo, último dia da Mostra Curumim, às 16h30 será transmitido “Como nasceram as estrelas”, espetáculo baseado em uma lenda da tribo Bororo, e às 17h apresentada uma adaptação da história de Dom Quixote. Em todos os dias haverá exibição do curta-metragem “Passagens Poéticas”, sempre às 16h.



Serviço:

As oficinas precisam de inscrições prévias pelo site, pois as vagas são limitadas. Os espetáculos serão abertos ao público e poderão ser acessados pelo YouTube no link: https://www.youtube.com/c/fuaproducoes/. Inscrições e mais informações pelo site: https://www.mostracurumim.com.br/