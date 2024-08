Festival de Inverno de Bonito promete fim de semana de muita música e cultura

Fernanda Oliveira

O 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito) promete agitar o fim de semana com uma programação variada, que inclui gastronomia, música, teatro e oficinas culturais. Destaques incluem os shows de Olodum e Sandra de Sá, encerrando no domingo com sertanejo de Teodoro e Sampaio, precedido por Luis Goiano e Girsel da Viola. Enquanto isso, em Campo Grande, o festival Dut's comemora 15 anos com várias apresentações.

programação;

Sábado (24)

Dut’s 15 Anos - O festival segue com grandes atrações: os pagodeiros Thiaguinho e Dieguinho, além de muito funk com Pedro Sampaio.

Horário: 21h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Ingressos a partir de R$ 80

Concerto GAIA - Após sua passagem pelo Festival de Inverno de Bonito, o Concerto Gaia promete uma reflexão sobre quem somos e nosso papel no mundo. O evento contará com a participação especial do Coral Sesc Lageado e do Bibi do Cavaco.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: Gratuita, com ingresso disponível pelo link

Retrocar MS - Prepare-se para o maior encontro de carros clássicos de Mato Grosso do Sul! O Retrocar MS traz uma exposição de veículos icônicos e um line-up imperdível com shows da Banda Alziras, Patty Araújo com o melhor do flashback, e Coquetel Blue.

Horário: Exposição a partir das 8h, shows começando às 13h

Local: estacionamento da Feira Central

Entrada: gratuita

Festa Poseidon - Prepare-se para uma noite épica com o DJ Yan Rabello, diretamente de São Paulo, trazendo o melhor da música tribal a Campo Grande. A festa conta ainda com a participação de outros cinco DJs, dançarinos e efeitos visuais que vão transformar a noite em uma experiência inesquecível.

Horário: 23h

Local: NON Stop Club – Rua Pimenta Bueno, 127

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link

Feira Bosque dos Ipês - A Feira Bosque dos Ipês oferece uma tarde repleta de delícias gastronômicas, artesanato diversificado e uma feirinha de adoção de animais, ideal para toda a família.

Horário: 15h às 17h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuita

Espetáculo “Chapeuzinho Vermelho” - A peça da Turma do Bolonhesa é uma diversão garantida para toda a família.

Horário: 17h

Local: Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: gratuita

U2 Cover com a Banda Believe - Direto de São Paulo, a banda Believe traz uma noite dedicada aos grandes clássicos do U2. A abertura fica por conta de Yule, vocalista da banda Plano Zero.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5.668

Entrada: A partir de R$ 40

Tecnofighters no Lago - A festa de música eletrônica Tecnofighters Brazil celebra seus dez anos com uma maratona de 12 horas, com a participação especial de Juarez Petrillo, criador do Festival Universo Paralelo e pai dos DJs Alok e Bashkar.

Horário: 22h

Local: Estância Malhete

Entrada: A partir de R$ 65

Stand-up Vida de Crente - O comediante Douglas di Lima traz um espetáculo de humor focado na rotina e vivências do público evangélico, prometendo muitas risadas.

Horário: 20h30

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: a partir de R$ 45, pelo link

BONITO

Festival de Inverno de Bonito - Pode se preparar, porque o sabadão chega repleto de cultura, gastronomia e entretenimento no Festival de Inverno de Bonito. Confira o que acontecerá neste sábado:

8h às 17h

Festival Bonitinho / CMU / ESPORTE E LAZER (Fundesporte)

Fazendinha Vale do Sol - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

8h às 11h

Cine Pet

CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

9h às 22h

Galeria de Artes Visuais

Praça da Liberdade

Praça da Liberdade Tenda dos Saberes Indígenas

Praça da Liberdade

Praça da Liberdade Stands de Artesanato e Espaços Criativos

Praça da Liberdade

Praça da Liberdade Livreiros - UBE-IHGMS-Tarja Preta

Praça da Liberdade

9h

Capoterapia

Professor Sandrão - Coletivo Capoeira ao Toque do Berimbau

CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

Professor Sandrão - Coletivo Capoeira ao Toque do Berimbau CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH Oficina - Modelagem de EVA para Cosplay

Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

Lounge da Literatura - Praça da Liberdade Live Paint – Graffiti

Cultura Hip Hop - Praça da Liberdade

9h30 às 16h30

Oficina de Vogue Femme

Hands Up In The House - Imersão Ballroom

Espaço Garoto Cidadão

10h

COZINHA SHOW

Chef Edu Rejala - Prato: O Beijo do Cerrado (Oficina Kids)

CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

10h30

Contação de Histórias - "A Benzedeira"

Tatiana de Conto - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

14h às 16h

Oficina de Biojoias da Natureza

Ministrante: Maria de Jesus - Stand do Artesanato - Praça da Liberdade

Ministrante: Maria de Jesus - Stand do Artesanato - Praça da Liberdade Roda de Conversa: Economia Criativa e Saberes Indígenas

Tenda dos Saberes Indígenas - Praça da Liberdade

Tenda dos Saberes Indígenas - Praça da Liberdade Roda de Capoeira

Coletivo Capoeira - Praça da Liberdade

Coletivo Capoeira - Praça da Liberdade Exposição Virtual

Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho - Lounge da Literatura - Praça da Liberdade

17h

Festival Bonitinho - Espetáculo Crianceiras

Mário Quintana - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH

Mário Quintana - CMU – Av. Paulo VI, 50 - BNH Projeto Sunset Mais Bonito

Palco Lua

Palco Lua Espetáculo de Teatro - Vil Metal

Identidade Teatral - Palco Sol - Praça da Liberdade

18h

Catedral Erudita - Orquestra Indígena

Igreja Matriz - Praça da Liberdade

Igreja Matriz - Praça da Liberdade COZINHA SHOW

Chef Edu Rejala - Prato: Ceviche do Formoso

Chef Rodrigo Medeiros - Prato: Arroz de Pacu Seco

Chef Arthur Lucena - Prato: Moqueca de Banana

Palco Lua

19h às 20h

Campeonato de Games FIFA24

Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de MS - Lounge da Literatura

19h40

Desenho do Tempo

Marcos Mattos e Renata Leoni (Dança) - Praça da Liberdade

20h15

Teatro - CIA de Dois

Leões Vodka e Sapato 23 - Palco Sol

21h30

Show - Marta Cel e Negabi

Palco Lua

23h

Show Musical Nacional - OLODUM + Sandra Sá

Palco Lua

ITAPORÃ

Tardezinha com João Bosco e Vinícius - A dupla João Bosco e Vinícius é a atração principal da noite, com abertura das duplas Elvis e Adriano e o Grupo Sambêa.

Horário: 15h

Local: Clube do Laço de Itaporã

Entrada: a partir de R$ 50 na hora