Fernando e Sorocaba e Kevinho são atrações neste sábado

Divulgação/Assessoria Os Ingressos variam de R$ 50 a R$ 150.

Campo Grande tem programação intensa para o fim de semana, satisfazendo todos os gostos.“Se Você Não For, Só Você Não Vai” Tema do Show do Tirullipa em Campo Grande neste sábado. Confira alguns destaques.



Sexta Feira:



2ª Mostra de Turismo

Quando: Sexta-feira (30), das 9h às 20h

Onde: MUSEU DAS CULTURAS DOM BOSCO – Avenida Afonso Pena 7000

Quanto: Gratuito



Especial Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão

Quando: Sexta-feira (30), às 20h

Onde: O Irlandês Pub – Av. Afonso Pena, 1650

Quanto: Gratuito



Jetlag Music e Matheus e Kauan em Campo Grande

Quando: Sexta-feira (30), das 21h às 5h

Onde: Rua Américo Carlos da Costa – Jardim América

Quanto: R$20 – R$250



Sábado:



Tirullipa em Campo Grande

Quando: Sábado (31), das 21h às 22h

Onde: Palácio Popular Da Cultura – Parque dos Poderes

Quanto: R$60 – R$120



Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante – Bairro Coophamat/Leblon

Quando: Sábado (31), das 16h às 22h

Onde: Centro Comunitário Da Coophamat

Quanto: Gratuito



Reviva Cultura – 14 de Julho

Quando: Sábado (31), das 9h às 19h

Onde: Rua 14 De Julho/campo Grande

Quanto: Gratuito



7° EDIÇÃO Sarau Forró Pôr Do Sol

Quando: Sábado (31), das 17h às 22h

Onde: Praça Cuiabá Cabeça de Boi – Rua Marechal Rondon

Quanto: Gratuito



2° CORRIDA DO CHOQUE

Quando: Sábado (31), às 19h

Onde: Batalhão De Choque PMMS – Avenida Afonso Pena 7760

Quanto: R$80





Fernando e Sorocaba e Kevinho

Quando: Sábado (31), das 21h às 5h

Onde: Rua Américo Carlos da Costa – Jardim América

Quanto: R$20 – R$220



Domingo:



Domingo Autoral No Genú

Quando: Domingo (1º), às 16h

Onde: Genuíno – Rua Aporé, 97

Quanto: R$10 – R$20



Pagode Fino – Top Samba

Quando: Domingo (1º), das 17h às 1h

Onde: Lounge A – Av. Ricardo Brandão, 2341

Quanto: R$20 – R$30



Forró de Domingo- Flor de Pequi

Quando: Domingo (1º), das 19h às 22h30

Onde: Bar Capim Guiné – Rua Antonio Marques, 25

Quanto: R$10 – R$20