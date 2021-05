Exposição Traços e Olhares está disponível em shopping de Campo Grande

Divulgação/Assessoria Quadro da artista plástica Rosely

A artista plástica Rosely Maria Loubet Aires mostrar seus trabalhos na exposição Traços e Olhares, disponível no Shopping Bosque dos Ipês. A exposição está no primeiro piso do em frente ao Magazine Luiza e é gratuita. As obras estarão expostas durante todo o mês de maio e junho.

Divulgação/Asessoria Artista plástica Rosely



Com sensibilidade e talento, a sul-mato-grossense de Bela Vista traz 10 de suas telas para a exposição. Conforme a assessoria, a maioria de seus trabalhos são acrílicos sobre telas, usando também algumas vezes óleo sobre tela e aquareladas. Sua principal inspiração está nas produções abstratas, que levam o visitante a viajar na própria imaginação. Rosely também faz trabalhos com desenhos minimalistas, pássaros e flores, a partir da reprodução de fotos tiradas por ela mesma. "As cores usadas normalmente são tons que possam integrar qualquer ambiente, compondo a decoração", afirma. Seus trabalhos, inclusive, já compuseram diversos ambientes decorados publicados em importantes revistas de arquitetura e design.



Outras opções

Além da exposição Traços e Olhares, o público pode conferir também a exposição Iniciação Xavante Danhono. Neste trabalho, o artista plástico Élios Longo de Oliveira homenageia os jovens Xavantes em uma produção artística ligada à natureza e à vida simples.



Outra opção para o público é a exposição internacional Gigantes da Era do Gelo. São 11 animais, cujas réplicas fiéis foram produzidas na República Tcheca e estão espalhadas pelo shopping. Elas já passaram por países da Europa e América Latina, atraindo mais de 2,7 milhões de visitantes. São réplicas ricas em detalhes, o que demandou mais de dois anos de trabalho de uma equipe de paleontólogos da PaleoWorks, que desenharam os animais de três dimensões, baseados em métodos científicos de reconstrução em paleontologia.