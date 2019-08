Conhecido internacionalmente Tony Allysson faz show em Campo Grande

Divulgação Cantor católico Tony Allysson

O cantor católico Tony Allysson, que já percorreu cerca de 700 cidades do Brasil, Estados Unidos, Israel, Japão e Itália, vai estar em Campo Grande, no próximo domingo (25), na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações. Santuário Nossa Senhora da Abadia promove o evento com Santa Missa e Show com entrada gratuita a partir das 16 horas.



Evento faz parte da comemoração ao Aniversário de Campo Grande e da 9ª Festa da Abadia, e organizados pelos paroquianos do Santuário, busca trazer contato dos jovens com a palavra de Deus através da música. "Temos como objetivo a evangelização e conversão principalmente dos jovens, em uma linguagem atual para que eles saibam que com Deus encontramos alegria, diversão e muito amor, sem precisar de recursos que fazem mal. Pois hoje a nossa cidade de Campo Grande encontra-se em uma das principais cidade com casos de suicídio no país", declara Ana Paula Campos Wolff, voluntária e coordenadora do evento.



Tony Allysson

O cantor é natural de Morrinhos, interior de Goiás, o cantor que é conhecido entre os cristãos Brasil a fora, faz sucesso com as músicas "Soberano", "Queima de novo", "Jesus Filho de Davi" entre outros. Tony Alisson já gravou três CDs, com mais de 300 mil cópias vendidas em sete anos de carreira.