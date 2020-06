Chuva, frio, vinho e a live de seu artista para animar a noite de sábado

Sábado (27) chegou e com ele a chuva e o frio, e como já estamos no ritmo de ficar por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), tenha uma noite animada com a live do seu artista favorito. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Confira a programação

Teresa Cristina – 14h (YouTube)

Arlindinho – 14h (YouTube)

Global Goal: Unite For Our Future (Coldplay, Miley Cyrus, Shakira e mais) – 14h (Twitch)

Frank Aguiar – 14h30 (YouTube)

Rick e Renner – 15h (YouTube)

Simone e Simaria – 15h30 (YouTube)

Junior Vianna – 16h (YouTube)

Klessinha A Baronesa – 16h (YouTube)

Jorge Vercillo – 16h (YouTube)

Luan Estilizado, Vicente Nery e Edson Lima – 16h (YouTube)

May Seven – 17h (YouTube)

The Fevers – 17h30 (YouTube)

Turma do Pagode – 18 (YouTube)

Léo Magalhães – 18h (YouTube)

Mastruz com Leite – 18h (YouTube)

Marcos e Belutti – 18h (YouTube)

Fafá de Belém – 18h (YouTube)

Thullio Milionário – 18h (YouTube)

Cleber e Cauan – 18h (YouTube)

Léo Estakazero, Tierry, Pablo e Tayrone – 18h15 (YouTube)

Os Barões da Pisadinha – 19h (YouTube)

Berg Gonzaga – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 19h (YouTube)

Glória Groove – 19h (YouTube)

Skank – 19h (YouTube)

Festival 360 (Hungria, Projota, Tribo da Periferia e mais) – 19h (YouTube)

Leonardo – 20h (YouTube)

Beatriz Rodarte – 20h (YouTube)