Big Brother Brasil volta ao ar cheio de novidades

Reprodução/ Tv Globo

A vigésima edição do Big Brother Brasil (BBB) começa nesta terça-feira (21), no canal de televisão aberta Globo. Ao todo são 18 participantes que disputarão um prêmio de R$ 1,5 milhões, no Reality Show de três meses.



Dos 18 participantes a metade é homem e a outra metade mulher, com a novidade que que metade deles é de famosos na internet. Assim serão dois times, o Camarote, para os influenciadores e o Pipoca, para os participantes que não tem fama na web.



O apresentador do programa continuará sendo Tiago Leifert, que já garantiu que não haverá mordomia para os participantes do Camarote, que terão o mesmo tratamento que os colegas do Pipoca.



Os famosos na casa são: a cantora e atriz Manu Gavassi, a youtuber de maquiagem Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, o youtuber Pyong Lee, o ator carioca Babu Santana, que interpretou Tim Maia no filme sobre o cantor, a cantora Gabi Martins, o surfista Lucas Chumbo, as influenciadoras Mari Gonzalez e Rafa Kalimann e o atleta de ginástica artística Petrix Barbosa.



Outra novidade da edição é o uso liberado do celular. Porém, o aparelho não terá conexão de telefone ou internet. Ele servirá para os brothers fazerem fotos e vídeos que vão compor o Feed BBB, disponível na sala da casa para eles, e na internet para os espectadores.