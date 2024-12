Balneário Bonito reabre e expectativa é receber 15 mil turistas na virada do ano

Viviane Freitas

O Balneário Municipal de Bonito foi reaberto na manhã deste domingo (29), após uma interdição temporária devido ao elevado nível do Rio Formoso. A confirmação da reabertura foi feita pelo prefeito Josmail Rodrigues (PSDB), que informou que o local voltaria a funcionar normalmente a partir das 8h. A interdição teve início na sexta-feira (27), após o volume de água no rio ultrapassar o limite de segurança, medida adotada para garantir a segurança dos visitantes.

O Balneário Municipal de Bonito, que possui uma licença ambiental, tem capacidade para receber até 1.500 pessoas por dia. Com a reabertura, espera-se que o local atinja sua lotação máxima, especialmente devido ao grande fluxo de turistas que visitam a cidade para as comemorações de fim de ano.

A cidade de Bonito deve receber cerca de 15 mil turistas durante a virada do ano, com uma expectativa de movimentação econômica significativa. O prefeito estimou que, a cada visitante, será gasto em média R$ 200 por dia, o que pode gerar uma injeção de cerca de R$ 3 milhões diários na economia local, sem contar os gastos com hospedagem.

Além do Balneário Municipal, outros atrativos turísticos de Bonito, como a Ilha Bonita, o Balneário do Sol e o Parque Ecológico do Rio Formoso, seguem funcionando sem restrições. A cidade também se prepara para grandes eventos, como os shows nacionais de Solange Almeida e Fred Fabrício, programados para a virada do ano, o que deve atrair visitantes de cidades vizinhas, como Jardim, Bodoquena e Nioaque.