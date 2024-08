Alexandre Pires abre o 23º Festival de Inverno de Bonito com show inesquecível

Elaine Oliveira

Álvaro Rezende/Governo MS Em três horas de show, Alexandre Pires leva 15 mil pessoas a uma viagem nostálgica no Palco Lua

O 23º Festival de Inverno de Bonito começou em grande estilo nesta quarta-feira (21), com o primeiro show nacional do evento realizado no Palco Lua. Alexandre Pires e sua turnê “O Baile do Nêgo Véio 2” encantaram mais de 15 mil pessoas, levando o público a uma viagem musical que durou três horas, cheia de emoção e nostalgia.

Uma viagem pelos sucessos dos anos 90

Alexandre Pires trouxe ao palco um repertório repleto de hits que marcaram época, combinando gêneros musicais como axé, sertanejo, forró e pagode. Clássicos como “Mineirinho”, “Depois do Prazer” e “Essa Tal Liberdade” fizeram parte do setlist, levando o público a cantar junto e reviver momentos inesquecíveis. “É uma honra voltar aqui e tocar neste festival. Mato Grosso do Sul faz parte da minha trajetória nesses quase 34 anos de carreira como músico”, afirmou o cantor, destacando sua conexão especial com o estado.

A energia do público e o impacto do show

O público, que compareceu em massa, se emocionou e aproveitou cada momento da apresentação. Débora Diniz, fã assídua do cantor, expressou sua alegria: “Estou realizando o sonho da minha vida, porque acompanho o Alexandre há muito tempo. Sei cantar todas as músicas dele, então hoje estou muito realizada no Festival de Bonito”. Renata Sampri, cantora de samba, também elogiou o espetáculo: “O Alexandre Pires é um artista completo. Ele é um grande instrumentista, um cantor excepcional. Foi maravilhoso do começo ao fim”.

Valorização dos talentos regionais

Além da apresentação de Alexandre Pires, o Festival de Inverno de Bonito também deu espaço aos artistas locais, como destacou Renata Sampri: “O Festival de Inverno também está trazendo atrações da casa. Mato Grosso do Sul tem grandes talentos, e hoje foi um dia de muita alegria, com o festival abrindo as portas com alto astral e energia, valorizando os artistas regionais”.

O 23º Festival de Inverno de Bonito continua com uma programação variada, celebrando a cultura e a música, tanto em nível nacional quanto regional, e promete muitas outras noites inesquecíveis.