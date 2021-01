Visitas presenciais em presídios são suspensas

Edwirges Nogueira/Agência Brasil

A portaria foi publicada na página 6 do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11). Conforme a publicação, os encontros presenciais estão interrompidos até o dia 31 de janeiro. Nas seis unidades prisionais que já estavam com as visitas suspensas temporariamente, também passa-se a obedecer o novo prazo.

Visando à proteção dos custodiados, visitantes e servidores do sistema prisional frente ao aumento do número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus entre a população de Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) suspendeu as visitas presenciais em todos os seus estabelecimentos penais de regime fechado.

A medida preventiva também tem em vista a vulnerabilidade da população carcerária, pelas características arquitetônicas das unidades prisionais, além alto índice de ocupação dos leitos especializados no tratamento da Covid-19 em todo o estado.

As visitas presenciais de familiares haviam sido retomadas a partir do dia 14 de novembro do ano passado, após cerca de oito meses de suspensão. O retorno foi definido com várias e rigorosas regras restritivas e preventivas de biossegurança, no entanto, devido ao cenário atual, foi necessária nova interrupção, de acordo com avaliação e decisão do Comitê para Gestão e Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 da Agepen. Além das visitas virtuais, aos internos e familiares também é possibilitada a troca de correspondências, obedecendo as normas de segurança dos estabelecimentos penais.