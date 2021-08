Vacinação contra a Covid-19 segue para pessoas com 28 anos ou mais

Anderson Ramos/Capital News

Nesta segunda-feira (02) a Prefeitura de Campo Grande amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 28 anos ou mais e dá continuidade à aplicação da segunda dose de três vacinas: Coronavac-Sinovac-Butantan, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz e Comirnaty-Pfizer. Os pontos de vacinação irão abrir somente à tarde, com horário estendido nos drives e polos.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), devem receber a segunda dose quem tomou a Coronavac até o dia 06 de julho, quem se vacinou com a Astrazeneca até o dia 29 de maio ou com a Pfizer até o dia 01 de junho.

Neste fim de semana, Campo Grande ultrapassou a marca de 50% de toda a população vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose. Conforme dados do “Vacinômetro”, até o domingo, dia 01 de agosto, 455,4 mil pessoas receberam a primeira dose, o equivalente a 50.26% de toda a população campo-grandense. Destas, 320,4 mil já se vacinaram com as duas doses ou dose única, o que representa uma cobertura vacinal de 35.37%. Desde o dia 19 de janeiro, mais de 775,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas na Capital.