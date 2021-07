Usina de etanol pode gerar 150 empregos diretos em Mato Grosso do Sul

Chico Ribeiro/Portal MS Reinaldo Azambuja em Maracaju

A implantação de uma usina de etanol fabricado a partir do milho, no Município de Maracaju, proporcionará cerca de 150 empregos diretos e dois mil indiretos em Mato Grosso do Sul durante a construção do projeto. Nesta sexta-feira (30), o governador do Estado Reinaldo Azambuja (PSDB), estará na Câmara Municipal do município para acompanhar a apresentação técnica do projeto.

Durante o evento, diretores do Grupo Cerradinho irão apresentar a proposta que será construída às margens da rodovia MS-157, com incentivos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. Os recursos governamentais visam garantir a geração dos postos de trabalho.

Conforme o Governo do Estado, por meio do Grupo Cerradinho serão investidos R$ 1 bilhão na construção usina de etanol de milho, que terá capacidade para processar 1,2 mil toneladas do grão, 100% produzidos no Estado. A expectativa é que a nova usina agregue valor à produção do cereal sul-mato-grossense.