Uma década depois: Aquário do Pantanal ficará pronto no fim de 2021

Edemir Rodrigues Valor inicial era de aproximadamente R$ 84 milhões, mas com os atrasos obra consumiu cerca de R$ 250 milhões do Governo do Estado.

O Aquário do Pantanal foi criado em 2011, com o intuito de ser o maior aquário de água doce do mundo e a maior construção turística de Campo Grande. As obras do Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira, devem ser concluídas até o fim deste ano, segundo informações do vice-governador, Murilo Zauith (DEM), também titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), ao Jornal Correio do Estado.

Desde a retomada das obras do Aquário, em novembro de 2018, foram gastos cerca de R$ 13 milhões dos R$ 40 milhões que eram previstos para que a estrutura fosse finalizada. A intervenção vem sendo executada há quase dez anos (seu início foi em 2011) e já consumiu mais de R$ 250 milhões dos cofres do governo do Estado, ainda que a previsão inicial de investimento fosse de R$ 84.749.754,23.

Conforme a Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), ainda faltam três processos licitatórios para serem publicados, para a realização dos últimos procedimentos envolvendo as partes de automação, civil e elétrica.

O Governo do Estado está realizando todos os serviços e obras necessários à conclusão do Aquário através de processos licitatórios, na modalidade de ampla concorrência.

Ao todo, das doze frentes de trabalho elencadas, apenas duas foram finalizadas, sendo a substituição dos vidros e a cobertura metálica do prédio.

No final de 2020, as licitações da construção do Aquário tiveram andamento com a contratação de duas empresas. A primeira foi a Gomes & Azevedo Ltda., a qual recebeu cerca de R$ 386.450,46 para substituir os vidros de alguns setores que estavam quebrados.

A Montagna Estruturas Metálicas, para a reestruturação da cobertura metálica, com o custo de R$ 1.819.614,33.

Já a empresa Salver Construtora e Incorporadora Ltda. foi a segunda colocada na licitação para concluir o revestimento de alumínio composto (forro e monocapa), solicitando R$ 3.500.000,00 pelo serviço.

Ainda no ano de 2020, no mês de setembro, a empresa Bodoquena Engenharia e Comércio venceu licitação para a impermeabilização dos tanques por R$ 2.409.692.86. A conclusão está prevista para março deste ano.

Conforme a licitação, serão realizadas impermeabilizações em 20 tanques internos e externos, dois tanques de abastecimento, um de tratamento e outro de reúso e descarte.

Ainda com relação as licitações, no caso da cenografia dos tanques, a empresa vencedora foi a Roberto Alves Gallo; já foi dada a ordem de serviço e o valor do edital é de R$ 4.690.365,97.

Buscando acelerar a conclusão das obras, em novembro do ano passado, duas licitações foram lançadas, somando cerca de R$ 5 milhões.

Uma com valor de R$ 1.724.402,13, referente à conclusão do sistema de climatização, que vai controlar a temperatura de todo o Aquário, com exceção dos tanques onde ficarão os peixes.

Este processo, que foi iniciado em julho de 2020, teve a empresa Clima Teck Climatização como vencedora.

Já o segundo contrato corresponde à revisão e à finalização dos serviços da estrutura metálica das passarelas do trecho 8, além das passarelas de manutenção e escadas de acessos aos tanques dos peixes.

Por fim, a empresa contratada foi Montagna Estruturas Metalicas Eireli, por R$ 3.373.798,73.

O próximo passo para o encaminhamento da obra será o processo de povoamento dos tanques, que está previsto para acontecer em março. Os tanques externos, hoje já impermeabilizados e com cenografia, serão os primeiros a receber os peixes.