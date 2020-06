Último lote da segunda parcela do auxílio emergencial será liberado neste sábado

Tamanho do texto

Caixas Econômicas em todo o país estarão funcionando neste sábado (13), para o saque da segunda parcela (R$600 reais e R$1.200 para mães chefes de famílias), do auxílio emergencial para pessoas nascidas em dezembro.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Economia Nascidos em Dezembro recebem a segunda parcela de R$600 reais

A segunda parcela do benefício, que já havia sido antecipada para uso digital por meio do aplicativo Caixa Tem, vem sendo disponibilizada para saque em espécie e transferências, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Os beneficiários nascidos entre os meses de janeiro a dezembro poderão realizar saques ou transferências bancárias.

A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em dezembro que poderão sacar a segunda parcela (R$ 600) nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

Para sacar o benefício, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo CAIXA Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da Caixa.

O Governo anunciou que na próxima semana anunciarão o calendário previsto para o pagamento da terceira parcela do beneficio.