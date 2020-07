Divulgação Troco Solidário beneficia Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA) receberá neste sábado (18) a entrega do valor arrecadado pela campanha Troco Solidário que, junto aos clientes do Fort Atacadista, alcançou o valor de R$ 81.850,33.

Desse total, R$ 23.269,74 vieram das vendas de sacolas nas unidades do Fort em Campo Grande, e R$ 58.580,59 com a doação de troco. A arrecadação foi feita entre abril e junho deste ano.

Por conta da pandemia de Covid-19, a entrega do valor arrecadado será feita no formato drive-in na loja do Fort Coronel Antonino, apenas com os representantes da instituição, com o objetivo de evitar aglomerações, seguindo todas as orientações de biossegurança. O público em geral poderá acompanhar o ato por meio de uma live transmitida pelo Instagram oficial do Fort Atacadista.

Atualmente a Ama atende 120 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro do Autismo (Tea) e Psicose Infantil com trabalho psicoeducacional e terapêutico, que é feito também com as famílias dos atendidos. A missão da entidade é proporcionar à pessoa com autismo uma vida digna: trabalho, saúde, lazer e integração à sociedade. Ainda, oferece à família da pessoa com autismo instrumentos para a convivência no lar e em sociedade, promovendo e incentivando pesquisas sobre o autismo, difundindo o conhecimento acumulado.