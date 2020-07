Menino é atropelado na MS-276

Nova Noticias Acidente acontece nesta segunda-feira

Na tarde de segunda-feira (06) um menino de 11 anos foi atropelado. Caso aconteceu próximo ao distrito industrial, na MS-276, em Nova Andradina. A vítima foi atropelado por um GM Cobalt.

A mulher que conduzia o carro estava seguindo sentido a Nova Andradina após buscar o esposo no serviço e acabou atropelando a vítima. Segundo o site Nova Notícias, com a força do impacto, a cabeça do garoto teria batido no para-brisa do automóvel do lado do passageiro. O casal que seguia no veículo não se feriu. O menino foi socorrido e encaminhado Hospital Regional da cidade. O estado de saúde da vítima é considerado grave.