Eventos causarão interdições neste fim de semana em Campo Grande

PMCG/Divulgação Fique atento nas interdições divulgadas pela Agetran

Neste fim de semana Campo Grande terá ruas interditadas para a realização de eventos, entre sábado (18) e segunda-feira (20), conforme a Agetran.



Logo no sábado, dás 14h as 19h30 acontecerá o Campeonato Amador do Terrinha, ocasionando uma interação entre as ruas Américo Brasiliens e Yokohama, também entre a Rua Yokohama Entre a Rua Américo Brasiliense e a Rua Pres. Rodrigues Alves



Ainda no sábado, acontecerá uma Exposição de Veículos, causando a interdição da Av. Noroeste, n° 5140, entre 18h às 22h.



Acontecerá uma Carreata no sábado, interditando a partir das 08h30: a Saída Rua Minas Gerais, Avenida Da Capital, Avenida Ceará, Rua Amazonas, Rua Bahia, Avenida Coronel Antonino, Rua Naviraí, Rua Pedro Martins, Rua Nagib Ouvires, Rua Vitório Zeola, Avenida Antonio Teodorowick, Avenida Mato Grosso, Avenida Ceará, Rua Amazonas, Rua Cassilândia, Rua Virgílio Alves Chaves E Rua Tapajós.



Começa no domingo, a 70° Festa de São Sebastião, as domingo, indo até a segunda-feira, interditando Rua Minas Gerais entre a Rua Poconé e a Rua Tapajós; Rua Tapajós entre a Rua Minas Gerais e a Rua Virgílio Alves.