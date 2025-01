Caminhonete invade pista e mata sul-mato-grossenses em rodovia de Minas Gerais

Viviane Freitas

Capital News



Um trágico acidente na BR-251, em Salinas, no norte de Minas Gerais, resultou na morte da professora campo-grandense Kelly Fernandes Romeiro e de seu marido, Lutierri Silva de Lima, na manhã desta quarta-feira (1º). O casal estava viajando de motocicleta quando uma caminhonete, que trafegava na pista contrária, invadiu a faixa deles e os atingiu no quilômetro 319 da rodovia.

Com o impacto, Lutierri faleceu no local, enquanto Kelly foi socorrida com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A professora não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Técnica de Salinas estiveram no local para investigar as causas do acidente. O motorista da caminhonete não se feriu, e seu estado de saúde não foi divulgado.

O casal residia em Chapadão do Céu (GO), mas era bastante conhecido em Chapadão do Sul, município a 331 quilômetros de Campo Grande. Kelly trabalhava como professora e Lutierri administrava uma empresa. Eles deixam uma filha.