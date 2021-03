Taxa de isolamento social de Mato Grosso do Sul está em penúltimo lugar do País

Anderson Ramos/Capital News Centro de Campo Grande

Mato Grosso do Sul está em penúltimo lugar no País em relação a taxa de isolamento social registrado em 43%. Entre as capitais do País com pior desempenho, Campo Grande só perde para Rio de Janeiro e Boa Vista. “Estamos com isolamento bastante frágil”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende.

Divulgação/SES Taxa de isolamento social por cidades



A média de internações foi para 1.086 na última semana e a média de óbitos está em 32.2. Em 24 horas foram registrados 663 novos casos e 28 óbitos. Mas esses números, de acordo com o secretário, podem ser ainda mais altos, pois muitos municípios ainda fecharam os relatórios do final de semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (21), a taxa de letalidade registrou em 1.9, média móvel de novos casos em 1,135,6, e alta taxa de contaminação (1.3) em consequência da nova variante,



“Não é feriado, é isolamento”, destacou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Ambos concordam que não há outra saída no momento. Com hospitais lotados, filas de espera e falta de profissionais capacitados, os cidadãos precisam se conscientizar do gravamento.

Edemir Rodrigues/Portal MS Dados divulgado na live desta segunda



Governador pediu aos municípios que intensifiquem a imunização e determinou a realização de um mutirão nesta semana. O Estado já recebeu 420.310 vacinas do Ministério da Saúde. Foram vacinadas 271.963 pessoas. 7,02% com a 1ª dose e 2,88% com a 2ª dose. Ainda conforme o boletim, MS soma 202.831 casos de coronavírus, 663 são casos novos, média móvel de 1.135,6. Foram registrados ainda mais 28 óbitos por Covid-19. Totalizando 3.854 mortes. Média móvel de 32,3 mortes por dia.



Campo Grande registrou 13 óbitos. Outros cinco óbitos são de Naviraí. Corumbá com dois óbitos cada. Dourados, São Gabriel do Oeste, Ponta Porã, Caracol, Aquidauana, Laguna Caarapã, Nova Andradina e Rio Verde registraram um óbito cada.



Em isolamento domiciliar estão 11.237 pessoas, 1.086 pessoas estão internadas. 629 ocupam leitos clínicos e outros 457, já ocupam leitos de UTI. Outras 160 pessoas, em todo o Estado, estão na fila por um leito, 102 só na Capital. E não há leitos disponíveis nem na rede pública, nem na rede privadas de hospitais.