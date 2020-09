Sorteio do Nota MS Premiada acontece nesta quarta-feira

Arte Sefaz Arte Sefaz

O consumidor que efetuou as suas compras no mês de agosto e incluiu o CPF na nota fiscal está concorrendo a R$ 300 mil em prêmios pelo Programa Nota MS Premiada. O oitavo sorteio acontece nesta quarta-feira (30) pelo concurso da Mega-Sena, promovido Caixa Econômica Federal.

No momento da emissão do documento fiscal são geradas oito dezenas aleatórias das quais o consumidor pode acertar seis. O valor do prêmio da sena é R$ 100 mil e o da quina é R$ 200 mil. “O consumidor pode acompanhar o sorteio pelo site da Caixa Econômica, ou pelo site www.notamspremiada.ms.gov.br conforme o artigo 14 do decreto 15.341, de 2019”, informa o chefe da Unidade de Educação Fiscal, Amarildo Cruz.

De acordo com assessoria, o programa Nota MS Premiada já contabiliza 2.300 sorteados, sendo 2284 acertadores da quina e 16 ganhadores da sena. Em Campo Grande, os acertadores da sena e da quina totalizam 1067 pessoas. Contudo, 319 ganhadores deixaram expirar o prazo de 90 dias para fazer o cadastramento no site www.notamspremiada.ms.gov.br e não resgataram as premiações da quina que vão de R$ 527,70 a 738,01. Mais informações ou mensagens via whatsapp para o número 3389 -7801.