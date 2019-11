Skank anuncia fim da banda após 30 anos de estrada

Divulgação/ Assessoria A notícia do fim do Skank pegou os fãs de surpresa

O vocalista Samuel Rosa anunciou o fim da banda Skank, a qual está com show de despedida marcado em Campo Grande, no próximo domingo (10). O show com a turnê “Os três primeiros” será realizado no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, previsto para as 20h30.

A notícia do fim do Skank divulgada e pegou os fãs de surpresa. Para a felicidade dos sul-mato-grossenses, o público terá a oportunidade de acompanhar e ouvir grandes sucessos como “Jackie Tequila”, “Garota Nacional”, “Pacato Cidadão”, entre outras, tocadas ao vivo pela formação original do Skank, antes do fim de uma das bandas de rock mais importantes do cenário nacional.

"É uma parada sem previsão de volta", afirmou o cantor em entrevista publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, neste domingo (3). Segundo Rosa, o grupo ainda vai rodar o Brasil em 2020 com a turnê 30 Anos, que será sua "turnê de despedida". O artista deve seguir em carreira solo e já tem um lançamento previsto para 2021.

Rosa revelou que a decisão de separar a banda partiu dele mesmo. Uma nota enviada pelo grupo reforçou que a separação foi em clima amistoso. Disse que já fez de tudo com o grupo ao longo de 30 anos e que agora a "melhor forma de surpreender as pessoas é fora do Skank", completando que o grupo "já não oferece mais riscos" e "é muito cômodo".

O show deveria ter sido realizado no mês passado, mas foi adiado. Segundo a Abappai Produções, a grande quantidade de shows, marcados para a mesma época, ‘prejudicou a logística aérea’.