Sicredi promove ações do Dia C em Campo Grande

Divulgação Sicredi se mobiliza e promove ações do Dia C em Campo Grande

O Sicredi está fazendo uma grande mobilização com suas cooperativas e promovendo ações em diversas cidades, tanto em Campo Grande, quanto no interior do Estado. Neste sábado é celebrado o Dia C, Dia de Cooperar.

É um movimento nacional de estímulo às iniciativas transformadoras e voluntárias, que vai ser diferente neste ano, por conta de todas as recomendações das autoridades de saúde.

“Com o engajamento de todos, conseguimos ressaltar os princípios e valores do cooperativismo, despertando a solidariedade e correntes do bem, tomando os cuidados pertinentes ao momento em que vivemos e preservando a saúde de todos”, destacou o presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira.

Em Campo Grande, o Sicredi está participando de um drive thru solidário, no dia 04 de julho, das 8h ao meio dia, em três pontos da cidade: Sistema OCB/MS R. Ceará 2245, Vila Célia; Sicredi Agência Parque das Nações - Av Afonso Pena, 4324, e Sicoob Ipê MS - Av. Mato Grosso, 3195.

Os pontos terão toda a estrutura para receber doações de alimentos, agasalhos, itens de higiene e limpeza. As pessoas que realizarem doações, ganharão kits do Dia de Cooperar.