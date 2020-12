SES entregou equipamentos para novos leitos no HRMS

Divulgação Foi feito adaptação do Hospital para atender os pacientes com Covid-19 e o número de leitos de UTI foi ampliado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou na manhã deste sábado (12) equipamentos ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para reserva técnica dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

De acordo com a assessoria, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou o empenho feito para atender a população durante a pandemia de Covid-19. “Estamos fazendo esforço enorme para que não faltem leitos para os pacientes graves com coronavírus. Estamos trabalhando de maneira incansável para solucionar os problemas que surgem durante essa pandemia, para levar um tratamento de qualidade para a população”, disse.

No sábado foram entregues dez respiradores pulmonares, cinco monitores multiparamétricos e quinze bombas de infusão. A diretora-presidente da Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (Funsau/HRMS), Rosana Leite de Melo, explicou que os equipamentos vão ficar de reserva técnica caso algum dos respiradores dos 118 leitos ativos no hospital apresentem problemas.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul se tornou referência para o atendimento dos pacientes com coronavírus em Mato Grosso do Sul. Foi feito adaptação do Hospital para atender os pacientes com Covid-19 e o número de leitos de UTI foi ampliado, passando de 29 no início da pandemia para 118 leitos atualmente.