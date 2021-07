Serpente é capturada em escola de Bonito

Divulgação/PMA Animal não apresentava ferimentos

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Bonito capturaram uma serpente da espécie jiboia na tarde desta quinta-feira (29). O funcionário de uma escola particular, localizada no região central de Bonito, acionou a PMA, informando sobre a presença da serpente que estava no pátio da escola.

No local os policiais realizaram a captura com uso de gancho especial e foi colocada em uma caixa de contenção. De acordo com os militares, por não apresentar ferimentos aparentes, a PMA realizou a soltura do animal em seu habitat natural.