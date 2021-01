Semana começa com sol e nuvens

Tamanho do texto

Nesta segunda-feira (11), a semana começa entre sol e nuvens em todo o Mato grosso do Sul, com possibilidades de chuva à tarde e a noite.

Em Campo Grande, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo, a temperatura fica em mínima de 21º e máxima de 32°. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e a noite. A umidade relativa do ar varia entre 33º e 78°.

Na região de Dourados, termômetros registram mínima de 21°C e máxima de 32°C, com possibilidade de pancadas de chuva; Em Três Lagoas a temperatura mínima de 24º e máxima de 36° com Pancadas de chuva à tarde | Corumbá registra 24°C e 36°C com pancadas de chuva.