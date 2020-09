Semadur distribui mudas de árvores frutíferas

Divulgação As entregas acontecerão até finalizar as mudas

Neste sábado(26), seis mil mudas de árvores frutíferas estão sendo entregues na Rua Barão do Rio Branco esquina com a Rua Arthur Jorge, no mesmo sistema drive thru, ao lado do Paço Municipal. As entregas acontecerão até finalizarem as mudas.

Campo Grande, capital reconhecida mundialmente como “Tree Cities of the World”, em tradução livre “Cidades Árvores do Mundo”, celebrará o Dia da Árvore (21 de Setembro) com ações que incentivam o plantio e a conscientização em relação aos benefícios oferecidos pela arborização urbana.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, explica que em virtude da Pandemia e do período de estiagem as distribuições de mudas foram reduzidas e os plantios adiados “Estamos num período delicado onde enfrentamos uma Pandemia e um período longo sem chuva, então estamos nos adaptando ao novo normal e à nossa realidade. Porém, não podíamos deixar de celebrar essa data tão significativa para o campo-grandense que valoriza as árvores da nossa cidade sem deixar de prezar pela saúde e cuidados com a população”.