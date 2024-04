Subea em Ação leva atendimento veterinário ao Jardim Canguru

Layane Costa

Capital News



Divulgação/PMCG Subea

Divulgação/PMCG

Subea

Nesta terça-feira (23) a população do bairro Jardim Canguru receberá os atendimentos do 'Subea em Ação'. Na oportunidade serão oferecidos vários serviços gratuitos para cães e gatos.

Serão disponibilizados consulta veterinária, vermifugação, medicação para controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, encaminhamento para castração de machos e fêmeas e orientações educativas contra os maus-tratos.

O 'Subea em Ação' visa descentralizar os serviços oferecidos pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), oportunizando atendimento à população que, por algum motivo, não consegue levar seu animal até a unidade no Centro.

Ainda, vale destacar que durante a ação, não é exigido o número do NIS do tutor, somente o documento com foto e comprovante de residência.

Serviço

Data: terça-feira (23)

Horário: 8h às 11h

Local: CRAS Canguru

Endereço: Rua dos Topógrafos, 1175 - Jd. Canguru