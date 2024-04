Carrapatos podem causar doenças graves nos animais

Layane Costa

Cachorro com carrapato

Os carrapatos são parasitas que botam ovos e se alimentam do sangue dos hospedeiros. Quem tem animais deve sempre se atentar às infestações que incomodam e podem causar doenças graves nos pets.

O carrapato pode transmitir Erliquiose e Babesiose, protozoário que desencadeia sintomas no animal com falta de apetite, prostração, sangramentos nasais ou gengivais e em casos mais graves anemias, onde é necessário realizar transfusão no animal.

Conforme a veterinária da Subea, Natália Rocha, todos os animais estão sujeitos a pegar carrapato. "O carrapato consegue viver até 200 dias no ambiente sem se alimentar, então caso no elevador transite animais que possuem o parasita, ele pode ficar naquele ambiente por muito tempo e contaminar outro animal", afirma a veterinária.

Ainda, Natália reforça que os carrapatos "costumam se esconder por dentro das orelhas, virilha e rabo por ser ambiente quente e úmido".

A veterinária chama atenção para os cuidados necessários quando confirmado a presença do parasita no animal. Para ela, o primeiro passo é o tutor procurar um veterinário que conseguirá indicar o melhor tratamento para o pet. Além que segundo ela, tratamentos caseiros tem baixa eficácia com o carrapato, podendo até ser prejudicial para o animal.

A tutora Silvana Braga levou a cadelinha Charme e o seu irmão Pedrinho até a Subea para serem avaliados após ela resgatar eles das ruas. “Encontrei eles num terreno próximo a minha casa, e eles estavam repletos de carrapatos e pulgas, muito fracos”, disse a tutora que realizou o tratamento conforme indicou a veterinária da Subea. Silvana afirma que eles continuam em tratamento, mas que “já melhoraram muito, aumentaram de peso e estão com a pelagem super brilhosa”.

A veterinária destaca que a ‘doença do carrapato’, como popularmente é conhecida, tem cura, porém é longa e precisa de comprometimento do tutor. “O antibiótico precisa ser ministrado por 28 dias consecutivos, não podendo faltar um dia. Caso contrário, pode comprometer o tratamento", explica ela.

“O tratamento é basicamente o mesmo, precisando ser mudado somente se ocorrer resposta negativa do organismo ao tratamento inicial, nesses casos se torna necessário um exame para especificar qual o protozoário que está causando a infecção”.

Consultas

A Prefeitura de Campo Grande, através da Subea, disponibiliza consultas veterinárias gratuitas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30, e 15 senhas pela tarde, a partir das 13h. O tutor deve ir até a unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.