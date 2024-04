Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PMCG Atenção com medicação errado dos pets

Uma medicação errada pode ocasionar desde vômitos e diarreias, a sintomas mais sérios como tremores e convulsões. O médico-veterinário da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea), Edvaldo Salles, explica que até medicamentos de fácil acesso e comum nos lares, como as aspirinas, são perigosos para os bichinhos.

“Nossa orientação é que nunca forneça nenhum medicamento sem uma orientação veterinária, sem uma indicação para o animal, porque temos animais extremamente sensíveis aos medicamentos, como é o caso dos felinos. Até mesmo aspirinas, paracetamol, diclofenaco e ibuprofeno, causam intoxicação”, explica.

Edvaldo ressalta ainda que é preciso tomar cuidado até com medicamentos próprios para os pets. Os sintomas de intoxicação podem variar desde vômito e diarreia, com ou sem presença de sangue, salivação constante, comportamento atípico, até sintomas mais sérios como febre, dificuldade respiratória, tremores e convulsões.

“Também pode acontecer do animal ingerir um remédio acidentalmente e é preciso que o tutor esteja atento aos sinais. Identificado algum desses sintomas, que busque atendimento veterinário imediatamente para que o profissional prescreva um carvão ativado ou até mesmo internação do animal”, conclui Edvaldo.

Serviço

A Subea fica localizada na Rua Rui Barbosa, 3538 – Vila Alta, oferece consultas veterinárias gratuitas às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe realiza atendimentos exclusivos para ONGs e protetores independentes. Para mais informações, o tutor interessado pode ligar para 2020-1397.

No local, são distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30, e 15 senhas à tarde, a partir das 13h. O tutor deve comparecer à unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e o número do NIS.