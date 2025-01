Mato Grosso do Sul registra 16 mil casos de dengue em 2024, redução de 60% em relação ao ano anterior

Viviane Freitas

Mato Grosso do Sul confirmou 16 mil casos de dengue

Em 2024, Mato Grosso do Sul confirmou 16 mil casos de dengue, uma redução de 60% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 41 mil casos. Os municípios com maior número de ocorrências incluem Ponta Porã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coronel Sapucaia e Amambai. Ponta Porã lidera com 1.937 casos, seguida por Chapadão do Sul com 1.653 e Costa Rica com 1.103.

A incidência de dengue, considerando casos por 100 mil habitantes, é mais alta em Coronel Sapucaia (7.146), Juti (5.825) e Chapadão do Sul (5.333). Esses números destacam os municípios com maior impacto da doença, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Em relação às mortes, o estado registrou 32 óbitos em 2024, uma diminuição de 26% em comparação com os 43 registrados em 2023. As mortes ocorreram em 20 municípios, sendo Ponta Porã o mais afetado, com 5 óbitos. Outros municípios com múltiplas fatalidades incluem Amambai, Dourados e Chapadão do Sul.

A SES também destaca a vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos, faixa etária com o maior número de hospitalizações por dengue. A medida visa reduzir a incidência e as complicações da doença no estado.