Sarau Online celebra Dia Internacional do Orgulho Gay

Paulo Pinto/Fotos Públicas Data não terá manifestações públicas por causa da pandemia do coronavírus

Neste domingo (28) se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTI (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Pessoas Intersexo), ou simplesmente Dia do Orgulho Gay. A data tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero sexual. Como a pandemia da covid-19 restringiu aglomerações, as manifestações ficarão restritas às redes sociais.

Para marcar a data, a Casa Satine - República de Acolhimento, Espaço Cultural e Clínica Social LGBT+ realizará a sexta edição do Sarau do Orgulho e nesse ano tudo será feito virtualmente, em uma live, das 17h às 19h no canal do Youtube, Fanpage e transmitido pela TVE (canal 4 Digital ou Net 513). Serão apresentações de artistas de Mato Grosso do Sul e alguns convidados de outros estados. Performances Drag Queen, Pole Dance, muita música e militância completam a programação da festa online, sob o comando do Deko Giordan, Pam Vênus e da Thailla Torres.

Para o coordenador da Casa Satine, Leonardo Bastos, mesmo de longe, a data merece ser lembrada. “Domingo será um dia de muita festa, luta e solidariedade, contamos com todos para transformar esse sarau em um momento de muita arte para todos e pedimos que nos ajudem a manter as ações que a Casa Satine tem com a população LGBTQI+ de MS”, disse.

Durante a live será disponibilizado um número de telefone para doações de alimentos e produtos de higiene aos assistidos pela entidade, além de um QR CODE para um novo financiamento coletivo da Casa Satine na Benfeitoria, onde se pode colaborar com doações de qualquer valor que serão convertidas em cestas básicas com alimentos e produtos de limpeza e higiene para as pessoas que são atendidas pela Casa Satine.