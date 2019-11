Santa Casa vai receber mais de R$ 1,5 milhão da Prefeitura de Campo Grande

Tamanho do texto

A. Ramos/Capital News Hospital Santa Casa de Campo Grande

Na segunda-feira (04) foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) o extrato do 13º aditivo do contrato mantido, o qual mostra que a Prefeitura de Campo Grande vai repassar mais R$ 1,5 milhão à Santa Casa.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o valor será destinado para ‘auxílio ao custeio’. Santa Casa recebera por mês além do que ja recebe R$ 128 mil, totalizando R$ 1.536.000,00 em um ano.

No Diogrande também aponta, no extrato, o aditivo consta como ‘incentivo financeiro Municipal para custeio das despesas’, o Executivo municipal acrescenta R$ 123 mil, verba do governo estadual para ‘ações em serviços em saúde’, e diminui em R$ 3 milhões referentes aos serviços de radioterapia, que a Santa Casa não assume mais.