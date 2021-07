Salários dos servidores já está na conta

Arquivo/PMD Comércio de Campo Grande

Já estão nas contas e disponíveis para saque neste sábado (31), os salários de julho dos servidores públicos estaduais. A um fim de semana do Dia dos Pais, o Governo do Estado injeta R$ 408,9 milhões na economia com o pagamento do funcionalismo.

Celebrado no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais é data forte para o comércio. Neste ano, o setor em Mato Grosso do Sul deve ser movimentado em R$ 201 milhões, conforme previsão do IPF, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio.

De acordo com a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha de pagamentos do mês de julho do Governo do Estado possui cerca de 79 mil matrículas de servidores ativos e aposentados, além de pensionistas.