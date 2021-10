Salários dos servidores estaduais está disponível para saque

Anderson Ramos/Capital News Agência do Banco do Brasil

Salário dos servidores públicos do poder executivo estadual de Mato Grosso do Sul está disponível para saque a partir desta sexta-feira (01). O montante de R$ 439,3 milhões é referente à folha do mês de setembro, e contribuirá no fomento de importantes setores da economia do Estado como comércio e serviços.

Conforme a administração estadual, o valor será destinado ao pagamento de 49.385 matrículas de servidores ativos e 31.598 registros de inativos, entre aposentados e pensionistas, segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).