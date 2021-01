SAD realiza leilão nesta terça-feira

Tamanho do texto

Ana Letícia Gaúna

Nesta terça-feira (12) a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) realiza o leilão de 87 carros, 56 motos e um lote com quatro sucatas, totalizando 144 lotes de veículos e sucata.

Com valor comercial e a possibilidade de reutilização de peças e conjuntos de peças, o leilão na modalidade on-line acontecerá a partir das 14h (horário de Mato Grosso do Sul) no site da leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br.

De acordo com a assessoria, para realizar a oferta de lances para arrematação de lotes, o interessado deve cadastrar e-mail e CEP no site da leiloeira.