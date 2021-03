Sábadão com temperaturas bem elevadas

Tamanho do texto

Liniker Ribeiro/Capital News

Tempo segue firme em Mato Grosso do Sul, e faz muito calor neste sábado (27). Com poucas nuvens e bastante sol, as temperaturas seguem elevadas podendo o Estado registrar mínima de 19°C e máxima de 37°C. Em Campo Grande a mínima é 23ºC e a máxima 34ºC, Três Lagoas será de 22ºC e a 36ºC, Corumbá 22ºC e 36ºC. Já em Dourados a mínima será de 21ºC podendo chegar até 36ºC, em Coxim será de 21ºC até 36ºC e em Ponta Porã a mínima será de 19ºC e a máxima de 33ºC.