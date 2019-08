Restauração da MS-382 entre Guia Lopes e Bonito

Edemir Rodrigues/ Portal MS O recapeamento também é do centro de Bonito e a entrada da Gruta do Lago Azul

O aviso de lançamento de licitação da Agesul, publicado na página 74 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (30), contempla elaboração de projeto executivo para restauração da MS-382, compreendendo os trevos com a BR-267 e a MS-178. A abertura de tomada de preços ocorrerá no dia 18 de setembro.

Licitação visa elaborar projetos executivo, para recapeamento, adequação, segurança e drenagem da rodovia MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito.O governo do estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) são os responsáveis pela iniciativa.

O trecho de 53 km é vital para o acesso aos destinos turísticos da região e para a nova rota de visitantes do Mercosul que se projeta com a abertura do Corredor Bioceânico Mato Grosso do Sul-Chile. Segundo assessoria, a rodovia encontra-se com o pavimento irregular em vários pontos e a sua recuperação é um compromisso do governador Reinaldo Azambuja.

O recapeamento da rodovia completa o pacote de obras de recuperação de toda a malha viária da região, incluindo a conclusão da pavimentação da MS-178 (Estrada do Curê) e o asfaltamento de 23,6 km da mesma MS-382, entre o centro de Bonito e a entrada da Gruta do Lago Azul, com investimento de R$ 21 milhões.

Conforme o trade turístico, a MS-382 é uma via estratégica dentro do cenário que se desenha para o fomento do turismo na região com o Corredor Bioceânico, interligando-se à BR-267 (Jardim-Porto Murtinho) e à BR-262 (Miranda e Corumbá).