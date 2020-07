PMCG Reformas do Horto Florestal e praça na Mata do Jacinto têm licitações concluídas

A prefeitura de Campo Grande homologou esta semana as licitações do Horto Florestal e da praça de esporte da Mata do Jacinto.

A reforma da Praça da Mata do Jacinto vai custar R$ 230 mil, valor 22,50% menor o orçamento de referência. O projeto prevê a revitalização do campo, vestiários, implantação de uma academia ao ar livre.

Já o Parque Florestal Antônio de Albuquerque, o Horto Florestal, um dos mais tradicionais espaços públicos da cidade, que se estende por 6 hectares, terá sua estrutura reformada para voltar a receber a população. Serão investidos R$ 292,9 mil (desconto de 22,71%, sobre o orçamento de referência).

O projeto abrange reforma geral das instalações, incluindo biblioteca, banheiros, campo de bocha, reconstrução do orquidário, estrutura para abrigar uma base operacional da guarda, que dá guarita, terá containers onde ficará o pessoal encarregado da vigilância patrimonial.

Estão adiantadas as concorrências da reforma do Estádio Elias Gadia e da cobertura da arquibancada do estádio de beisebol. Até março de 2021, a Prefeitura de Campo Grande planeja concluir a reforma e revitalização de oito espaços públicos de lazer e prática desportiva com investimento de R$ 2,09 milhões.