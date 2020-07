Prefeitura termina duas frentes de recapeamento

Divulgação/PMCG Recapeamento termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (03) duas duas vias, a Avenida Marinha e Rua Rodolfo José Pinho, estarão com asfalto novo. Com investimento de R$16,7 milhões, a Prefeitura planeja fazer nos próximos 4 meses 25 quilômetros de recapeamento em 21 vias de 5 regiões urbanas. O serviço já foi feito na Avenida José Nogueira Vieira, no Bairro Tiradentes.

Na Rua Francisco dos Anjos, região do Bairro Pioneiros, outra frente de serviço – a remoção do pavimento antigo está quase pronta e ainda nesta semana começa o recapeamento. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na Avenida Marinha, principal via comercial da Coophavila 2, esta terça-feira foi de muita movimentação com a continuidade da fresagem e aplicação da capa asfáltica na segunda pista (pista a esquerda para quem vai em direção da Avenida Nasrif Siufi). A outra pista já está recapeada e falta apenas os limpa rodas na vias transversais.

A Avenida Marinha atravessa o bairro e liga as avenidas Gunter Hans e Nasrif Siufi, se estendendo por 1,5 km ,somando 3 km as duas pistas. Foi asfaltada há mais de 30 anos e o pavimento estava todo remendado por sucessivos tapa-buraco.

Na região do Lagoa, onde está localizada a Coophavila 2, estão programados 7,5 km. Na sequência receberá asfalto novo a Rua Souto Maior que se estende 1,750 km. Começa na Avenida Panambi Verá e passa por vários bairros, como o Jardim Tijuca, Jardim Corcovado, Vila São Pedro, São Jorge Lagoa.

Em outra etapa será recapeada o trecho restante, quando a Souto Maior, passa a se chamar Fátima do Sul e finalmente, se torna Rua Península, na Coophavila 2. Depois da Souto Maior, será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon. Depois receberá asfalto novo a Rua Manoel Joaquim de Moraes que também atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Coophama e Leblon, um trajeto de 1,5 km.

Na Avenida Rodolfo José Pinho, o recapeamento se aproxima da Rua Sebastião Lima, trecho final e está previsto a execução de 1,610 km de pavimento novo, desde a Avenida Eduardo Elias Zahran.