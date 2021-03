Prefeitura prorroga funcionamento das barreiras sanitárias

Divulgação/PMCG Barreiras sanitárias da Capital

Com o objetivo de orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), além de identificar suspeitos, a Prefeitura de Campo Grande vai prorrogar por mais 15 dias as barreiras sanitárias instaladas nas saídas para São Paulo, Três Lagoas, Sidrolância e Cuiabá, a previsão inicial era encerrar os trabalhos neste fim de semana.

As barreiras sanitárias estão em funcionamento desde o dia 11 de março em quatro pontos estratégicos dos principais acessos ao Município, onde o fluxo de veículos vindo dos municípios do interior de Mato Grosso do Sul e de outros estados é mais intenso. Até ontem (24), já foram 78.391 pessoas orientadas, 40.677 veículos abordados e 71 casos suspeitos identificados.

Os servidores fazem uma rápida triagem, onde é questionado sobre a origem e destino dos ocupantes do veículo e também se tiveram algum sintoma ou contato com caso suspeito. De acordo com a assessoria, é realizada ainda a orientação sobre as medidas de prevenção da Covid-19. Os veículos também são higienizados com um produto a base de solução sanitizante antes de seguir viagem.

O trabalho conta com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Rodoviária Federal, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar e efetivo em todas as secretarias municipais.