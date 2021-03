Prefeitura disponibiliza carteirinha digital de vacinação em Campo Grande

Divulgação/PMCG Carteira Digital de vacinação

Por meio da Agência Municipal de Tecnologia e Informação (Agetec) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Prefeitura Municipal de Campo Grande desenvolveu a carteira digital de vacinação voltada aos cidadãos que já se vacinaram contra a Covid-19 na Capital. O documento possibilita o acesso ao local de vacinação e a data sugerida para a aplicação da segunda dose, caso ainda não tenha recebido.

Diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso explica que o documento foi implementado com objetivo fornecer maior transparência no processo de vacinação. “Após a pessoa receber a primeira dose, poderá conferir a sua carteira digital no mesmo sistema em que ela se identificou. A ideia é que a população possa ter mais informações sobre qual vacina foi aplicada, a data e o local da vacinação e também já se programar para receber a segunda dose”, destacou via assessoria.

Além disso, para evitar transtornos com a perda do comprovante de vacinação, a versão digital poderá ser salva diretamente no celular ou impressa, conforme divulgado, após receber a primeira dose o documento estará disponível automaticamente

Com o sistema de identificação prévia desenvolvido pela Agetec em parceria com a Sesau, é realizado um cadastro prévio que possibilita a redução em até 10 minutos no tempo de espera de cada usuário no ato de vacinação, contribuindo assim na diminuição das filas e eventuais problemas e aglomerações nos pontos de vacinação.

O cadastro está disponível para os seguintes públicos: Trabalhadores da Saúde, idosos a partir de 75 anos e/ou que residem em instituições de longa permanência, população Indígena aldeada, deficientes acamados com lesão medular grave acima de 18 anos e população quilombola.

Serviço:

Para ter acesso, ao documento basta entrar no site vacina.campogrande.ms.gov.br e preencher o login criado durante o cadastro. Os dados dos usuários serão gerados automaticamente no canto inferior esquerdo, a partir disso é possível fazer o download do documento digital de vacinação.

Mais informações podem ser obtidas no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/.