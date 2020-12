Prefeitura de Três Lagoas concede desconto de 20% no IPTU 2021

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Prefeitura de Três Lagoas

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado e Mato Grosso do Sul, o Decreto nº 305, de 15 de dezembro de 2020, que prevê que o contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que efetuar o pagamento até o dia 10 de março de 2021, do valor lançado para o exercício do ano em uma única parcela à vista, terá um desconto de 20%.

Porém, o contribuinte poderá optar pelo pagamento parcelado, realizado em até 10 vezes, com o valor mínimo da parcela de R$ 30,00.

De acordo com a assessoria, os valores ficam atualizados para o exercício de 2021, mediante a aplicação do percentual da inflação do período de novembro de 2019 a outubro de 2020 do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.