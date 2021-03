Prefeitura amplia horários de campanha de vacinação

Marcus Moura/PMD

A Prefeitura inicia nesta segunda-feira (22), a força-tarefa, onde 30 unidades básicas da Capital atenderão das 8h às 17h exclusivamente para a aplicação de doses contra a Covid-19. A ampliação do horário visa distribuir o público, que também passará a ser maior, seguindo a faixa etária do calendário.

As definições quanto a força-tarefa foram tomadas no domingo (21), em reunião extraordinária na sede da Sesau, onde estiveram presentes todos os superintendentes e coordenadores gerais da secretaria para avaliar como será a logística da vacinação durante a semana.

Como divulgado anteriormente, serão vacinados a partir de amanhã os idosos que têm 73 anos. De acordo com a assessoria, o calendário muda a partir da terça-feira, quando passarão a receber doses as pessoas com 71 e 72 anos; na quarta serão vacinados quem tem 69 e 70 anos e na quinta-feira (25) os idosos com 67 e 68 anos. Na sexta e no sábado será feita a repescagem de quem tem mais de 67 anos e não conseguiu tomar a vacina.

Locais de vacinação

Drive-thru

Parque Ayrton Senna

Das 7h30 às 17h30

Seleta

Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro

Das 7h30 às 17h

Das 8h às 17h

Bandeira

USF Cristo Redentor

UBS Universitário

USF Moreninha

USF Arnaldo

Lagoa

USF Jardim Batistão

USF Vila Fernanda

USF Portal Caiobá

USF Oliveira

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Aero Itália

USF Zé Pereira

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

Segredo

Clínica da Família Nova Lima

USF Azaléia

UBS Coronel Antonino

USF Vila Nasser

USF São Francisco

Prosa

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

USF Noroeste

USF Marabá

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

USF Anhanduí

USF Los Angeles

USF Botafogo