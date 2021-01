Prefeito reduz valor de diárias para viagens dentro e fora do Estado pagas pelo município

Reprodução O objetivo é reduzir os gastos com diárias do Executivo e Secretariado

Nesta semana, o Prefeito de Ivinhema, publicou no Diário Oficial do Município, decreto onde reduz o valor da diária paga a Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e servidores á viagens dentro e fora do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Prefeitura de Ivinhema, “ a redução dos valores das diárias gerou uma economia de R$ 1.139,00 para os cofres públicos”.