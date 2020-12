Prefeito decreta ponto facultativos na véspera de natal e ano novo

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Prefeito eleito Marquinhos Trad

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta terça-feira (08) foi no Diário Oficial, o decreto onde torna ponto facultativo os dias 24 de dezembro (véspera de Natal) e 31 de dezembro (véspera de Ano Novo).

Nestes dias, o expediente será facultativo nas repartições públicas municipais, cabendo a cada secretário definir o regime de trabalho dos servidores.

A medida não vale para as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Estes serviços, que incluem, por exemplo, saúde e segurança pública, são mantidos. De acordo com a assessoria, a Prefeitura não terá expediente nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1° de janeiro (Ano Novo), ficando disponível apenas os serviços essenciais.