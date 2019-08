Prazo do Refis está terminando

Divulgação/PMCG O Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande

Prefeitura Municipal de Campo Grande, alerta sobre o fim do prazo do Refis, último dia para quitar os débitos com o desconto é dia 10 de setembro. Os descontos que chegam a 90% no pagamento à vista.Segundo assessoria, a estrutura montada na Central do IPTU na Rua Arthur Jorge, 500, está realizando o atendimento em menos de dez minutos.

No período de 13 de agosto até nesta quinta-feira (30), foram atendidos 5.490 contribuintes. A prorrogação objetiva mais uma vez a oportunidade para que os contribuintes inadimplentes com o Município de Campo Grande promovam a regularização dos débitos que nele possam ser incluídos, decorrentes de créditos tributários e não tributários constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, com a exigibilidade suspensa ou não, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018.