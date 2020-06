PMA e técnicos do CRAS capturam cervo-do-pantanal

Divulgação/PMA Animal será tratado e encaminhado ao habit natural

Policiais Militares Ambientais de Miranda receberam uma solicitação de ajuda de pessoas para verificar a situação de um cervo-do-pantanal debilitado e pela sua fragilidade estava atraindo pessoas, que chegavam muito próximas para fotografar e filmá-lo, o qual em virtude de problemas de saúde não conseguia se afastar.

O animal estava desnutrido e com muita dificuldade de locomoção, possivelmente por ferimentos. Em discussões com técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) resolveu-se montar uma operação para a captura do bicho para tratamento. Conforme a PMA as equipes realizaram a contenção, sedação e captura do bicho. Verificou-se um ferimento na região dos chifres e outro em uma das patas, cuja unha estava arrancada e ambos os ferimentos estavam muito infeccionados.

Os veterinários perceberam que os ferimentos eram graves e que não seria caso somente de tratá-los e soltar o cervo, devido à gravidade da infecção. O cervo-do-pantanal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande e será tratado. Assim que estiver totalmente recuperado ele será devolvido ao seu habitat natural