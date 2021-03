PGE em Ação entrevista procuradora-geral do Estado

Tamanho do texto

Durante a série apresentada no programa PGE em Ação, sobre as Coordenadorias Jurídicas da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), a procuradora Vanessa de Sá apresentou o trabalho realizado na Superintendência de Gestão de Compras e Materiais (Sucomp), da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

No período em que o programa foi gravado, Vanessa Sá era a responsável pelo setor, mas desde 1 de março deste ano 2021, o procurador do Estado, Dênis Cleiber Miyashiro Castilho está no comando da empresa.

Ao longo da apresentação, a então procuradora detalhou brevemente o trabalho realizado na Cjur/Sucomp e a atuação da equipe. Conforme a assessoria, as gravações do programa seguem todas as regras de biossegurança orientadas pelas autoridades em saúde para a prevenção da pandemia da Covid-19.

