Pescador é preso em flagrante

Pescados serão doados para instituição

Polícia Militar Ambiental e Imasul prendem em flagrante um pescador de 24 anos. Em uma sacola foram encontrados diversos exemplares de peixes das espécies jurupoca, jurumpensem, piau e mandi, que o infrator acabara de capturar em pesca predatória durante o período proibido no rio Jatobá. Além da captura no período de defeso, havia exemplares de peixes abaixo da medida permitida pela legislação.

Conforme a PMA caso aconteceu durante fiscalização preventiva à pesca predatória no município de Rochedo. Depois de trabalhos no rio Aquidauana, as equipes deslocavam-se para o rio Jatobá, pela rodovia vicinal conhecida como “Sete Placas”, naquele município e abordaram um veículo motocicleta que saíra da margem do rio.

O pescado, pesando 6 kg e o veículo foram apreendidos. O infrator, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Rochedo. Ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança de R$ 1 mil. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.